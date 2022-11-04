CANLI İZLE| Çin roketi CANLI izle! Çin roketi takip! Çin Roketi canlı takip! Long March-5B Y4 canlı izleme linki! Çin roketi düştü mü?
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Çin'den 31 Ekim tarihinde fırlatılan Long March-5B Y4 isimli taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi dünyaya düşeceği biliniyordu. Birçok kişi tarafından Çin roketi düştü mü? Araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar roketin canlı olarak takibini yapmak için link arıyor. Çin roketi CANLI izle! Çin roketi takip! Çin Roketi canlı takip! Çin roketi düştü mü?
Çin roketi CANLI izle! Çin'den 31 Ekim tarihinde fırlatılan Long March-5B Y4 isimli taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi Dünya üzerinde bir yere düşecek ve vatandaşlar roketin hareketlerini canlı izlemek istiyor. Çin roketi CANLI izle! Çin roketi takip! Çin Roketi canlı takip!
ÇİN ROKETİ CANLI İZLE!
Çin tarafından gönderilen ve kontrolden çıkan Long March-5B Y4 isimli taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi Dünya'da bir yere düşecek. Çin roketinin canlı takibi haberimizde yer alıyor.
ÇİN ROKETİ DÜŞTÜ MÜ?
4 Kasım günü Türkiye'ye düşme ihtimali da bulunan çin roketi henüz düşmedi. Çin roketinin saat 11:00 civarı düşmesi beklenirken roket 1-2 tur daha dönmeye devam ediyor.