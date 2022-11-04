CANLI İZLE| Çin roketi CANLI izle! Çin roketi takip! Çin Roketi canlı takip! Long March-5B Y4 canlı izleme linki! Çin roketi düştü mü?

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Çin'den 31 Ekim tarihinde fırlatılan Long March-5B Y4 isimli taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi dünyaya düşeceği biliniyordu. Birçok kişi tarafından Çin roketi düştü mü? Araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar roketin canlı olarak takibini yapmak için link arıyor. Çin roketi CANLI izle! Çin roketi takip! Çin Roketi canlı takip! Çin roketi düştü mü?