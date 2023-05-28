CANLI İZLE| CHP basın açıklaması canlı izle! CHP basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? CHP açıklaması canlı izle!

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Arama motorlarında ise CHP basın açıklaması canlı izle! CHP basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? CHP açıklaması canlı izle! araması yapılıyor.

CHP basın açıklaması canlı izleme linki araştırılıyor. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. CHP basın açıklamasını merak edenler ise CHP basın açıklaması canlı izle! CHP basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? CHP açıklaması canlı izle araması yapıyor.

CHP BASIN AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, biz buradayız" dedi.

Millet İttifakı ise 22.30'da CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

CHP BASIN AÇIKLAMASI CANLI İZLE!