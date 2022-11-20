CANLI İZLE| Bursaspor - Ispartaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Bursaspor - Ispartaspor maçı canlı izleme linki! TRT spor, S Sport canlı izle!

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BURSASPOR- ISPARTASPOR MAÇI CANLI YAYINI VAR MI?

TFF 2. Lig'de oynanacak olan Bursaspor - Ispartaspor maçının yayını yok.

BURSASPOR- ISPARTASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig'de oynanacak olan Bursaspor - Ispartaspor maçı 20 Kasım Pazar günü saat 14:00'da oynanacak.