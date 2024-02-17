CANLI İZLE! BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı?
CANLI İZLE! BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç olup olmadığı merak ediliyor. Futbol severler, akşam planlarını bu bilgiye göre ayarlayacaklar. Maç programını ve saatini öğrenmek için lig takvimini kontrol edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Konyaspor ile oynayacak. Ligde 26. hafta 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak iki maçla tamamlanacak. Peki, BCANLI İZLE! BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı?BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
TRENDYOL SÜPER LİG'DE 26. HAFTA MAÇLARI NASIL?
Süper Lig'de 26. haftanın programı şöyle:
16 ŞUBAT CUMA
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük (oynandı)
17 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Antalyaspor - İstanbulspor
16.00 Hatayspor - Sivasspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
18 ŞUBAT PAZAR
13.30 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor
16.00 Pendikspor - Trabzonspor
16.00 Gaziantep FK - Samsunspor
19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
19 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor