CANLI İZLE | BOLU TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube BOLU TOKİ kura çekimi izleme linki! BOLU TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesi kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan BOLU TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte BOLU TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube BOLU TOKİ kura çekimi izleme linki! BOLU TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. BOLU TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte BOLU TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube BOLU TOKİ kura çekimi izleme linki! BOLU TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında BOLU ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE' ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin ilk kuraları geçtiğimiz hafta çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda canlı yayında çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belirlendi.

Bakanlık bugün de kura çekimlerine ilişkin takvimin diğer yeni detaylarını paylaştı. Buna göre 11 ilde 29 bin 363 konut için ikinci etap başlıyor. 17-28 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, BOLU, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 12 ilde kuralar çekilmişti. 8 Kasım'da 1070 konut için Kars ve 903 konut için Siirt'te, 9 Kasım'da 550 konut için Iğdır ve 1850 konut için Batman'da, 10 Kasım'da 1480 konut için Ağrı'da, 10-11 Kasım'da 2 bin 550 konut için Mardin'de, 11-12 Kasım'da 2 bin 800 konut için Van'da, 13-14-15-16 Kasım'da 7 bin 100 konut için Şanlıurfa'da, 15 Kasım'da 804 konut için Hakkari'de ve 16 Kasım'da 1250 konut için Bitlis'te kura çekimi yapılmıştı. Kura çekimi noter huzurunda yapılmış ve canlı yayınlanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.