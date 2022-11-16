CANLI İZLE | Bitlis TOKİ kura çekimi CANLI izle! 16 Kasım TOKİ kura çekimi! Bitlis TOKİ kura çekimi izleme linki! Bitlis TOKİ kura çekimi Full HD!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Bitlis etabı için yapılacak olan Bitlis TOKİ kura çekimini canlı izlemek isteyen birçok vatandaş Bitlis TOKİ kura çekimi izleme linkini araştırıyor. Bu nedenle Bitlis TOKİ kura çekimi canlı izle araması, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Bitlis TOKİ kura çekimi CANLI izle! 16 Kasım TOKİ kura çekimi! Bitlis TOKİ kura çekimi izleme linki! Bitlis TOKİ kura çekimi Full HD CANLI

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BİTLİS TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için BİTLİS TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE ' ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." Açıklamalarında bulundu.