CANLI İZLE| Beşiktaş- Kasımpaşa maçı canlı izle! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı canlı izleme linki! Beşiktaş maçı canlı izle!

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BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı BeIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA İLK 11'LER BELLİ Mİ?

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı. Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı. Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mortadha, Hajradinovic