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CANLI İZLE| Beşiktaş- Kasımpaşa maçı canlı izle! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı canlı izleme linki! Beşiktaş maçı canlı izle!

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CANLI İZLE| Beşiktaş- Kasımpaşa maçı canlı izle! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı canlı izleme linki! Beşiktaş maçı canlı izle!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş- Kasımpaşa maçı oynanacak.Beşiktaş- Kasımpaşa maçını bekleyen futbolseverler ise canlı izleme linki arıyor. Arama motorlarında Beşiktaş- Kasımpaşa maçı canlı izle! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı canlı izleme linki! Beşiktaş maçı canlı izle! araması yapılıyor.

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MAÇ ÖZETİ| Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti izle! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa golleri kim attı? Beşiktaş maç özeti izle!MAÇ ÖZETİ| Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti izle! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa golleri kim attı? Beşiktaş maç özeti izle!

Beşiktaş- Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken futbolseverler Beşiktaş- Kasımpaşa maçının canlı izleme linkini arıyor. Arama motorlarında Beşiktaş- Kasımpaşa maçı canlı izle! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı canlı izleme linki! Beşiktaş maçı canlı izle! araması yapılıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı BeIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı. Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı. Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mortadha, Hajradinovic

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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