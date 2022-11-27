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CANLI İZLE! Belçika – Fas maçı canlı izle!

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CANLI İZLE! Belçika – Fas maçı canlı izle!

2022 Dünya Kupası F grubunda Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor. İlk maçına galibiyet ile başlayan Belçika, Hırvatistan maçında berabere kalan Fas ile mücadele edecek. Belçika – Fas Dünya Kupası maçı izle! Belçika – Fas maçı canlı izle! Belçika – Fas canlı izleme linki! Belçika – Fas ilk 11'ler kimler?

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2022 Dünya Kupası maçları devam ederken turnuvanın iddialı takımları arasında yer alan Belçika'nın Fas ile gruptan çıkma mücadelesi sürüyor. Belçika – Fas canlı izle! Belçika – Fas maçı canlı izle! Belçika – Fas canlı izleme linki! Belçika – Fas Dünya Kupası maçı izle! Belçika – Fas ilk 11'ler kimler?

Belçika – Fas maçı Al Thumama Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.

2022 Dünya Kupası F grubunda Belçika – Fas mücadelesini TRT 1 ekranlarından şifresiz bir şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.

Belçika : Courtois, Alderweireld, Castagne, Vertonghen, Meunier, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi

Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraouş, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri

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