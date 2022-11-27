CANLI İZLE! Belçika – Fas maçı canlı izle!

2022 Dünya Kupası F grubunda Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor. İlk maçına galibiyet ile başlayan Belçika, Hırvatistan maçında berabere kalan Fas ile mücadele edecek. Belçika – Fas Dünya Kupası maçı izle! Belçika – Fas maçı canlı izle! Belçika – Fas canlı izleme linki! Belçika – Fas ilk 11'ler kimler?