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CANLI İZLE| Adana TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Adana TOKİ kura çekimi izleme linki! Adana TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesi kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan Adana TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Adana TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Adana TOKİ kura çekimi izleme linki! Adana TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

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TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Adana TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte Adana TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Adana TOKİ kura çekimi izleme linki! Adana TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Adana ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE' ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

CANLI İZLE| Adana TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Adana TOKİ kura çekimi izleme linki! Adana TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.

CANLI İZLE| Adana TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Adana TOKİ kura çekimi izleme linki! Adana TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!TOKİ

ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Aşağıda yer alan kısımdan Adana TOKİ kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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