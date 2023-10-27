CANLI İZLE| 2. Sayfa canlı izle! Müge ve Gülşen 2.Sayfa canlı izle! 27 Ekim 2. Sayfa canlı izleme linki!

Ekranlara gelen "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programı, magazin dünyasının önemli isimlerini konukları ağırlıyor. Magazin dünyasında yaşanan gelişmelerin ele alındığı program merakla takip ediliyor. 2. Sayfa canlı izle! Müge ve Gülşen 2.Sayfa canlı izle! 27 Ekim 2. Sayfa canlı izleme linki! Peki, TV8 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa HD izleme linki nedir? 2. Sayfa canlı izle! TV8 2. Sayfa canlı izle! 2. Sayfa canlı izleme linki!

2. Sayfa programı sevenleri tarafından takip ediliyor. Magazin dünyasında yaşanan gelişmelerin ele alındığı programda Magazin dünyasının ünlü isimleri, konuk oluyor. Birbirinden renkli konuklarıyla seyircisi ile her sabah ekranlarda bir araya geliyor. 2. Sayfa canlı izle! Müge ve Gülşen 2.Sayfa canlı izle! 27Ekim 2. Sayfa canlı izleme linki! 2. Sayfa canlı izle! TV8 2. Sayfa canlı izle! 2. Sayfa canlı izleme linki! Detaylar haberimizdedir...

2.SAYFA CANLI İZLE!

Müge ve Gülşen 2.Sayfa programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Programı canlı izlemek için Tv8 ekranlarını ziyaret edebilirsiniz.

MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA

Magazinin nabzını magazin duayenleri Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'le tutuyoruz! Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programı hafta içi her gün 8.30'da Tv8 ekranlarında.

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Kasım 1968

Doğum yeri: İstanbul

Müge Dağıstanlı yaşı: 53

Müge Dağıstanlı burcu: Akrep

Meslek: Gazeteci , TV Sunucusu

1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Müge Dağıstanlı, Posta Gazetesi'nde magazin müdürlüğü yaptı. Posta Gazetesi'nde "duydum gördüm yazdım" adlı köşede yazılar yazdı. Radikal Gazetesi'nde de sinema ve televizyon yazıları yazdı. 2007 yılından itibaren Gülşen Yüksel ile birlikte çeşitli televizyon kanallarında magazin programları yaptı. 2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir. Müge Dağıstanlı, Reha Erdoğan ile dünya evine girdi. Müge Dağıstanlı'nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yaptı.

GÜLŞEN YÜKSEL KİMDİR?

24 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğmuş olan Gülşen Yüksel yengeç burcudur. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Göz rengi kahverengi ve saç rengi de kahverengidir. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız sanatçı sunuculuk yapmaktadır. Sunuculuğunu ise şuan Renkli sayfalar adındaki programla yapmakta ve bu programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktadır. Gülşen Yüksel vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculuğunu yapmaya başlamıştır.

Programlar ile karşımıza çıkmış olan Gülşen Yüksel'in eğitim hayatı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu programları sunduğu esnada ise 21 Aralık 2012 tarihi itibari ile Metin Salt ile dünya evine girmiştir. Sanatçının asıl mesleği Gazeteci olmakla beraber Tv Sunuculuğunda da büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.