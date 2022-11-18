CANLI İZLE | 18 Kasım TOKİ kura çekiliş CANLI izle! TOKİ Kura çekilişi canlı izleme linki! 18 Kasım TOKİ kura canlı izle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin kura çekimleri devam ediyor. Kura çekilişlerini canlı izlemek isteyen vatandaşlar 18 Kasım TOKİ kura çekiliş canlı izle aramasını yapıyor. İşte 18 Kasım TOKİ kura çekiliş CANLI izle! TOKİ Kura çekilişi canlı izleme linki! 18 Kasım TOKİ kura canlı izle!

Son Dakika! Sosyal konut projesinde 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaşın başvuru gerçekleştirmesinin ardından, kura sonuçlarını merak eden vatandaşlarımız için TOKİ kura çekimi canlı izleme linkini haberimize ekledik. Bu sayede özellikle başvuruda bulunana kişiler başta olmak üzere birçok kişi TOKİ kura çekimi canlı izleyebilmektedir. İşte 18 Kasım TOKİ kura çekiliş CANLI izle! TOKİ Kura çekilişi canlı izleme linki! 18 Kasım TOKİ kura canlı izle!

18 KASIM TOKİ KURA ÇEKİLİŞ CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 18 Kasım tarihinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için 18 KASIM TOKİ KURA ÇEKİLİŞ CANLI İZLE' ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." Açıklamalarında bulundu.

TOKİ KURA TAKVİMİ

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

18 Kasım: Gaziantep 1.124 konut.

19 Kasım: Gaziantep 700 konut

20-23 Kasım: Gaziantep 82000 konut