Bugün çeyrek altın ne kadar oldu ve gram altın yükseldi mi merak ediliyor. 19 Aralık tarihli güncel altın fiyatları ve canlı altın fiyatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatının güne yükselişle başlaması ve ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram altın yükseldi mi?

CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram altın yükseldi mi, ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 19 Aralık güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,6 yükselişle 1.893 liradan tamamladı. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 19 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,6 yükselişle 1.893 liradan tamamladı. Altının gramı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.894 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 170'dan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 12 bin 940 liradan satılıyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, söz konusu durumun varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, bununla birlikte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70'te bulunuyor.

ONS ALTINDA 2 BİN 40 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİNDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek, 2 bin 40 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.