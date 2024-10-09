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CANLI DÖVİZ KURU 9 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?

CANLI DÖVİZ KURU 9 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?
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Günlük dolar kuru canlı takip etmek isteyenler, dolar ne kadar oldu ve bugün dolar kaç TL soruları araştırılıyor. 9 Ekim dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024? sorularına yanıt aranıyor. Tarihi zirveden uzaklaşmaya başlayan altın Fed'in faiz kararına odaklandı. 9 Ekim dolar ne kadar oldu, kaç TL ve dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024 merak ediliyor. Peki, 9 Ekim dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024?

Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Ekim dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Orta Doğu'daki çatışma ortamına rağmen düşüşe geçen altın tarihi zirvesinden yüzde 3 civarında gerilemiş oldu. 9 Ekim dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,2323 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2378 TL oldu.

EURO KAÇ TL?

Euro alış fiyatı 37,5812 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,5956 TL olmuştur.

CANLI DÖVİZ KURU 9 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,6879 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,9119 TL olmuştur.

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CANLI DÖVİZ KURU 9 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 2887 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2868 lira, en yüksek de 2891 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2882 liradan alıcı buluyor. Gram altının tarihi zirvesi 2949 liraydı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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