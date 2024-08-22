CANLI DÖVİZ KURU 22 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?

Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 22 Ağustos dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Döviz kuru, bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimine karşı değerini ifade eder.22 Ağustos dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Bugün yani 22 Ağustos 2024 tarihinde güncel kuru 34,1000 Türk lirası olarak belirlendi.

EURO KAÇ TL?

Euro bugün 37,9326'dan işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 22 Ağustos 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 44,6565 Türk lirası olarak belirlendi.

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