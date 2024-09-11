CANLI DÖVİZ KURU 11 EYLÜL: Dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL? Bugün döviz kuru ne kadar oldu?

Doların ne kadar olduğu ve döviz kurlarının canlı takibi vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Yeni ekonomi yönetiminin sert faiz artış kararı sonrası, "Dolar bugün kaç TL?" ve "Altın, Euro fiyatları 2024'te nasıl etkilendi?" gibi sorular sıkça soruluyor. 11 Eylül tarihli döviz kurları ve güncel ekonomik verilerle ilgili ayrıntılı bilgi haberimizde…

DOLAR KAÇ TL?

Bugün 1 Dolar 34,0045 Türk Lirası'na eşittir.

EURO KAÇ TL?

11 Eylül 2024 güncel Euro alış fiyatı 37,4808 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,4901 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,3120 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5341 TL olmuştur.

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