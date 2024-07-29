CANLI DOLAR KURU! Bugün 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi?
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DOLAR KAÇ TL?
Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 32,9456'dan tamamladı.
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 33,0227'den işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Euro/TL yüzde 0,07 yükselişle 35,8307'den,
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL de önceki kapanışın hemen üzerinde 42,4290'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,3 seviyesinde bulunuyor.