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Canlı Dolar Kuru 5 Temmuz: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru!

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Günlük dolar kuru canlı takip etmek isteyenler, dolar ne kadar oldu ve bugün dolar kaç TL soruları araştırılıyor. 5 Temmuz dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024? sorularına yanıt aranıyor. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından dolar ne kadar olduğu sıklıkla araştırılıyor. 5 Temmuz dolar ne kadar oldu, kaç TL ve dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024 merak ediliyor. Peki, 5 Temmuz dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024?

Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 5 Temmuz dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2024? sorularına yanıt aranıyor. 5 Temmuz dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 32,7110 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise düşüş eğilimini sürdürüyor. ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Fed'in politika adımlarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,4330 seviyelerinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,3 primle 41,8110'dan satılıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Sterlin Gündem Gündem Finans Ekonomi Haberler

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