Canlı Dolar Kuru 5 Temmuz: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru!

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 32,7110 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise düşüş eğilimini sürdürüyor. ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Fed'in politika adımlarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,4330 seviyelerinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,3 primle 41,8110'dan satılıyor.