Canlı Dolar Kuru 29 Ocak | Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru!

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar 30,3535'ten satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Euro, 32,8756'dan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, önemli ekonomilerin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankalarının güvercin adımlarının gecikebileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Dün, dünya genelinde açıklanan imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri üretim tarafında çarkların yavaş yavaş dönmeye devam ettiğini gösterdi. ABD'de imalat sanayisi PMI ocakta 50,3'le son 15 ayın en yükseğine çıkarak beklentileri aşarken, söz konusu veri imalat sanayisinde yeniden genişleme bölgesine girildiğine işaret etti. Bu durum ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiği şeklinde yorumlanırken, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) martta faiz indirimlerine gidebileceği ihtimali zayıflamayı sürdürdü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, martta da yüzde 57 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutulacağı öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI DA TAKİP EDİLECEK

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 30 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.