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CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR?

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2 Ağustos tarihli dolar kuru ve diğer döviz kurlarının durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Dolar, Euro ve Sterlin kurlarındaki son durum nedir, yükseldi mi? 2 Ağustos 2024 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? Peki, Güncel döviz kurları hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Ağustos 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,20 artışla 33,1770'den işlem görüyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 104,2 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın dün ABD'de açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu. Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül ayındaki toplantıda yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor.

CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR?

EURO NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 yükselişle 35,821TL'den satılıyor.

CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR?

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin/TL yüzde 0,20 azalışla 42,2270'den satılıyor.

CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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