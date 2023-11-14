14 Kasım tarihinde dolar kuru ve döviz hareketlerinin son durumu merak konusu. Doların TL karşısındaki değeri ve döviz kurlarındaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 28,59'dan tamamladı. Doların yükseleceği mi yoksa düşeceği mi konusunda sorular gündemde yer alırken, güncel dolar kuru ve döviz hareketlerine dair detaylar haberimizde. 14 Kasım Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar ne kadar oldu?

CANLI DOLAR KURU | 14 Kasım Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu ve Dolar kaç TL olduğu merak ediliyor. 14 Kasım dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,62 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 14 Kasım dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. 14 Kasım Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dün yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 28,59'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 primle 28,62'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 30,65'ten işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 35,20'den satılıyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Fed'in enflasyonla mücadele konusunda "şahin" para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin para piyasasındaki fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydeden analistler, bugün Fed üyelerinin yapacağı konuşmaların da varlık fiyatlarındaki oynaklığı arttırabileceğini kaydetti

Analistler, bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKNLANDI

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 puan seviyesinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.