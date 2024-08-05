CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO STERLİN GÜNCEL FİYATLAR

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DOLAR KAÇ TL?

İstanbul serbest piyasada dolar 33,2830 liradan, avro 36,3410 liradan haftaya başladı.

EURO KAÇ TL?

36,3390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,3410 lira olarak belirlendi.

1 STERLİN KAÇ TL?

5 Ağustos sterlinin satış fiyatı 41,9768 TL'dir.

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