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CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO STERLİN GÜNCEL FİYATLAR

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Dolar ne kadar oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 5 Ağustos 2024 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ağustos 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ağustos 2024 dolar kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

İstanbul serbest piyasada dolar 33,2830 liradan, avro 36,3410 liradan haftaya başladı.

CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi?

EURO KAÇ TL?

36,3390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,3410 lira olarak belirlendi.

CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi?

1 STERLİN KAÇ TL?

5 Ağustos sterlinin satış fiyatı 41,9768 TL'dir.

CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi?

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sterlin Sterlin Döviz Gündem Finans Ekonomi Haberler

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