CANLI DOLAR KURU #128184 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 33,0380'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 36,0020'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 42,7080'den satılıyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU (LİNK)