CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi?
Dolar ne kadar oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 17 Temmuz 2024 tarihinde dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç TL olduğu merak konusu. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Temmuz 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıtlar haberimizde.
Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0970 seviyesinden işlem görüyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Temmuz 2024 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
DOLAR KAÇ TL?
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,18 artışla 33,0551'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0970'ten işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Euro/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 36,1490'dan satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişe 43,0510'dan satılıyor.