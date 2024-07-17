CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi?

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0970 seviyesinden işlem görüyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Temmuz 2024 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,18 artışla 33,0551'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0970'ten işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 36,1490'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişe 43,0510'dan satılıyor.