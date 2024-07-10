CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi?

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DOLAR KAÇ TL?

Bugün 10 Temmuz 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 32,9947 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 11:22 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 32,9898 TL ve satış fiyatı ise 32,9898 TL oldu.

EURO KAÇ TL?

Bugün 10 Temmuz 2024 tarihinde güncel EURO kuru 35,4750 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 11:26 güncel kuruna göre EURO alış fiyatı 35,4500 TL ve satış fiyatı ise 35,4500 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 10 Temmuz 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 42,1088 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 11:21 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 42,0035 TL ve satış fiyatı ise 42,0035 TL oldu.

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