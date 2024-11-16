CANLI ANLATIM | Türkiye-Galler maç özeti, Milli maç kaç kaç? Türkiye-Galler CANLI izle!

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TÜRKİYE-GALLER MAÇI KAÇ KAÇ?
Türkiye-Galler milli maç saat 20:00'da başlıyor.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI İLK 11'LER
Türkiye-Galler maçı ilk 11 açıklandı. Buna göre,
Türkiye : Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mert Müldür.
Galler : Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI CANLI ANLATIM
1' Maç başladı.
6' Arda Güler'in ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı.
9' Barış Alper Yılmaz, Brennan Johnson'dan topu çalıp dripling ile ileri çıkmaya çalıştı. Johnson faulle Barış Alper Yılmaz'ı durdurdu ve sarı kart gördü.
11' Merih Demiral'ın ceza sahasına ortasında Barış Alper yükselen topa vurmak isterken Galler kalecisi Darlow ile çarpıştı.
26' Galler etkili geldi. Ceza sahası içinde topu kontrol edemeyen Brennan Johnson kayınca pozisyonunu kaybetti. Top kaleden uzaklaştırıldı.
28' Türkiye 5, Galler 1 kez korner kullandı.
32' Kerem kontratakta savunma arkasına topu gönderdi, Yunus Akgün'ün ceza sahası içinden vuruşu kaleciden döndü.
35' Eren Elmalı'nın ortasında Barış'ın şutu kalecide kaldı.
40' Galler, Jordan James ile gol buldu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.
45+5' Galler etkili geldi. Wilson'un şutu direkten geri döndü.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarının başında Hakan Çalhanoğlu'nun yerine İsmail Yüksek oyuna girdi. Galler'de Harris yerini James'e bıraktı.
62' Abdülkerim Bardakcı itirazdan dolayı sarı kart gördü. Milli futbolcu, Karadağ maçında oynayamayacak.
65' Barış Alper Yılmaz'ın yerine Enes Ünal oyuna dahil oldu.