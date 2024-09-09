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CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı!

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Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9 Eylül tarihinde altın fiyatları yükseldi mi ve Kapalı Çarşı altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Peki, bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 9 Eylül altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 726 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 726 liradan işlem görüyor.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 520 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı!

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 18 bin 30 liradan satılıyor.

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