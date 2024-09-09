CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı!

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 9 Eylül altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 726 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 726 liradan işlem görüyor.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 520 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 18 bin 30 liradan satılıyor.

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