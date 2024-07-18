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CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

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18 Temmuz tarihli altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum haberimizde. Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 18 Temmuz altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 630 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün rekor kırmasının ardından artan satış baskısıyla düşüş yaşadı. Fed'in faiz indirimi sürecine girme ihtimalinin güçlenmesi altının ons fiyatını destekledi.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış 4.189,3 TL, satış 4.294,0 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 8.371,0 TL, satış 8.580,3 TL.

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet atını alış 17.517,9 TL, satış 17.782,6 TL.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Altını Yarım Altın Gündem Gündem Finans Ekonomi Haberler

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