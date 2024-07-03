CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz altın fiyatı!

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GRAM ALTININ FİYATI NE KADAR?



Gram altın, alış 2.463,3 TL, satış 2.463,7 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, alış 3.926,9 TL, satış 4.025,0 TL.

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.

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