Üye Girişi
Haberler

CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 8 Ekim altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında külçe altın, aylık en yüksek reel getiriyi sağlarken, BIST 100 endeksi yatırımcısına kaybettirdi. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 8 Ekim altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 8 Ekim altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 8 Ekim altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.910,9 TL, satış 2.914,3 TL.

CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.652,5 TL, satış 4.768,8 TL.

CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.304,9 TL, satış 9.537,5 TL.

CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.200,0 TL, satış 20.505,3 TL.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu Cumhuriyet Altını Soğuk Haber Ekonomi Finans Eylül Bıst

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü
2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı? Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU: KYK burs/kredi başvuruları başladı! KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı Tayfun Duygulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.