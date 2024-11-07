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CANLI ALTIN KURU | 7 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN KURU | 7 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 Kasım haftasında toplam rezervlerin 221 milyon dolar artışla 159,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri düşerken, altın rezervleri arttı. 7 Kasım altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 7 Kasım altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 7 Kasım altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 7 Kasım altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.936,4 TL, satış 2.936,8 TL.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.691,1 TL, satış 4.808,4 TL.

CANLI ALTIN KURU | 7 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.390,6 TL, satış 9.625,3 TL.

CANLI ALTIN KURU | 7 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.146,1 TL, satış 20.450,5 TL.

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