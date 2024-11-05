CANLI ALTIN KURU 5 KASIM | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.023,7 TL, satış 3.024,1 TL.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.831,1 TL, satış 4.951,9 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.662,2 TL, satış 9.903,8 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.604,0 TL, satış 20.915,4 TL.

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