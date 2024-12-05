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CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 5 Aralık altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 5 Aralık altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.952,0 TL, satış 2.952,4 TL.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.721,7 TL, satış 4.839,8 TL.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 34,7321 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,7407 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Bugün 04 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,6503 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,6644 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 04 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,0036 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,2242 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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