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CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 30 Ekim altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Dünya Bankası'nın Ekim 2024 raporuna göre, küresel emtia fiyatlarının petrol bolluğu nedeniyle 2025'te son beş yılın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 30 Ekim altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 30 Ekim altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 30 Ekim altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.071,1 TL, satış 3.071,7 TL.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.825,5 TL, satış 4.946,1 TL.

CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.650,9 TL, satış 9.892,2 TL.

CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.758,4 TL, satış 21.072,2 TL.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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