CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL?

25 Aralık itibarıyla altın piyasalarındaki son durum yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. Canlı altın kuru üzerinden gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları anbean değişiklik gösteriyor. Peki, bugün gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? Detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 967 liradan satılıyor.

25 ARALIK ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 940 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

Cumhuriyet altını 19 bin 670 liradan satılıyor.