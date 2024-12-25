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CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL?

CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL?
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25 Aralık tarihinde altın fiyatları merak ediliyor. 25 Aralık gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları düştü mü? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın gibi seçeneklerin fiyatları, döviz kurları ve uluslararası piyasalardaki altın ons fiyatı ile doğrudan ilişkilidir.

25 Aralık itibarıyla altın piyasalarındaki son durum yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. Canlı altın kuru üzerinden gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları anbean değişiklik gösteriyor. Peki, bugün gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? Detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 967 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL?

25 ARALIK ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 940 TL'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL?

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

Cumhuriyet altını 19 bin 670 liradan satılıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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