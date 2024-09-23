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CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 23 Eylül altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Güncel Altın fiyatları canlı olarak anlık olarak bu sayfadan ulaşabilir, piyasaları yakından takip edebilirsiniz. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 23 Eylül altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 23 Eylül altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Faiz kararlarının ardından altın ve borsa piyasalarında hareketlilik yaşanıyor. Cuma günü ons altın 2625 dolar, gram altın ise 2880 liraya yükselerek rekor seviyelere ulaştı. Gram altın, 2900 lira seviyesine doğru ilerlemeye devam ediyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 23 Eylül altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 2.875,59 TL'dir.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 4.653,04 TL

CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını : 19.629,12 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam Altın: 18.583,45 TL

CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın : 9.306,09 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURU

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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