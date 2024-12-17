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CANLI ALTIN KURU | 17 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN KURU | 17 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Küresel enflasyonla mücadelede merkez bankalarının sıkı para politikalarını gevşetmesine rağmen, hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşılamaması ekonomik belirsizlik yaratıyor. Geçtiğimiz ay 2.800 TL'ye kadar düşen altın fiyatları, yeniden 3.000 TL seviyesini zorluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 17 Aralık altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 17 Aralık altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.979,4 TL, satış 2.980,2 TL.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.769,2 TL, satış 4.888,4 TL.

CANLI ALTIN KURU | 17 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.540,0 TL, satış 9.778,5 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.018,1 TL, satış 20.320,6 TL.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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