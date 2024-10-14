CANLI ALTIN KURU | 14 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, haftaya 2 bin 937 liradan işlem görerek yükselişle başladı. Cuma günü ise 2 bin 928 liradan kapanmıştı.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 5 bin 20 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 20 bin liradan satılıyor. Küresel piyasalarda ise ABD ekonomisine dair olumlu beklentiler etkili.

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