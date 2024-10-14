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CANLI ALTIN KURU | 14 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN KURU | 14 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 14 Ekim altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 937 liradan işlem görüyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 14 Ekim altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 14 Ekim altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 14 Ekim altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, haftaya 2 bin 937 liradan işlem görerek yükselişle başladı. Cuma günü ise 2 bin 928 liradan kapanmıştı.

CANLI ALTIN KURU | 14 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 5 bin 20 liradan işlem görüyor.

CANLI ALTIN KURU | 14 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 20 bin liradan satılıyor. Küresel piyasalarda ise ABD ekonomisine dair olumlu beklentiler etkili.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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