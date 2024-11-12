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CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 12 Kasım altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. ABD başkanlık seçimlerinin ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüş, uzmanlar tarafından kalıcı olmayan bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 12 Kasım altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 12 Kasım altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükselişi, ABD başkanlık seçimlerinin tamamlanmasıyla düşüşe geçti. Uzmanlar altın fiyatlarındaki düşüşün uzun sürmeyeceğini ifade ediyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 12 Kasım altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.869,1 TL, satış 2.869,9 TL.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.604,0 TL, satış 4.719,1 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.250,0 TL, satış 9.481,3 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.112,4 TL, satış 20.416,4 TL.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

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