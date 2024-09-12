CANLI ALTIN KURU 12 EYLÜL! Cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından Cumhuriyet, tam, yarım, gram, gram altın ne kadar ve 12 Eylül altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Tam, yarım, gram, gram altın ne kadar ve çeyrek altın kaç TL olduğu merak ediliyor. Cumhuriyet, tam, yarım, gram, gram altın ne kadar? 12 Eylül altın fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4.447,05 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını 18.649,75 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın kaç TL: 2.751,62 TL'den satılıyor.

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