Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak altın fiyatları yükseldi mi?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak altın fiyatları yükseldi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 6 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 6 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 6 Ocak güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 6 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.004,2 TL, satış 3.004,5 TL.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak altın fiyatları yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.780,8 TL, satış 4.900,3 TL.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak altın fiyatları yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.079,3 TL, satış 20.382,7 TL.

CANLI ALTIN KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
img

Marmara'da ender rastlanan olay! Sebebi belli değil
img

Yaylaya çıkanlar karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun

Son Dakika Haberleri

7 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Yay, Balık burcu yorumu! 7 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Ocak günün maçları nereden izlenir? Ferdi Tayfur serveti ne kadar, kaç evi, villası var, adası var mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 6 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar dizisi bu hafta var mı? Hurda araçlarda ÖTV indirimi nedir? Hurda araç ÖTV indirimi hangi araçlarda var? Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2025 askerlik celp ve sevk tarihleri! ATV CANLI YAYIN İZLE || 6 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? Emekliye ve memura refah payı verilecek mi? Refah payı nedir? Memur ve emekli maaş artışı olacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.