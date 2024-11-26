CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 26 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 26 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 26 Kasım işlemlerinde 2625 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Ons altında geçen hafta kapanışına göre %3'ün de üzerinde bir değer kaybı dikkat çekiyor. Ons fiyatlaması için kritik öneme sahip dolar endeksinde 107,00 üzerinde güçlü görünüm korunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de bir miktar gerileyerek %4,28 seviyelerine çekildi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İç piyasada ise serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı 2925 TL'den güne başladı. Gram altın da cuma kapanışına göre %3 civarında geriledi.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise işlemler 3028 TL-3078 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 5 bin 38 TL, yarım altın 10 bin 77 TL ve tam altın da 20 bin 30 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.659,1 TL, satış 4.775,6 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.524,4 TL, satış 20.834,6 TL.