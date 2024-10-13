Üye Girişi
Haberler

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 13 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 13 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 13 Ekim güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 13 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altını 2.928,97 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altını 4.731,32 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 20.393,98 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Altını Soğuk Haber Yarım Altın Tam Altın Ekonomi Finans

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Büyük operasyon başlıyor! 3 bin 400 şirket izaha davet edilecek

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş

Türkiye'yi sarsan vahşette yeni detay! Surlardaki gizli odada 4 saat geçirmişler
Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan saldırganla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Emre elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Nevzat elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Zübeyde elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? Masterchef canlı yayın! 13 Ekim Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? İstanbul kar yağışı hangi ay başlar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.