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CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi?

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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 26 Ağustos Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 26 Ağustos Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 26 Ağustos güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 26 Ağustos Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı yükselişle 2 bin 756 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma gününü yüzde 1,3 artışla 2 bin 744 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yüzde 0,4 değer kazandı.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 600 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 18 bin 340 lira seviyesinde.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Altını Yarım Altın Tam Altın Ekonomi Gündem Finans Ekonomi Haberler

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