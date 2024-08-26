CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 26 Ağustos güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 26 Ağustos Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı yükselişle 2 bin 756 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma gününü yüzde 1,3 artışla 2 bin 744 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yüzde 0,4 değer kazandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 600 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 18 bin 340 lira seviyesinde.