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CANLI ALTIN FİYATLARI! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 18 Şubat altın yükselecek mi?

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Altın piyasaları, 18 Şubat 2025 itibarıyla hareketliliğini sürdürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, "gram altın" ve "çeyrek altın" fiyatlarının güncel durumunu merak ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi?

Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, "gram altın" ve "çeyrek altın" fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 18 Şubat 2025 tarihinde, altın fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor. Yatırımcılar, "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. "Gram altın" ve "çeyrek altın" fiyatları, piyasalardaki gelişmelere paralel olarak değişim gösteriyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar ve beklentiler...

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 ŞUBAT

İşte 18 Şubat 2025 Salı günü gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarına dair detaylar:

Gram altın satış fiyatı: 3.388,56 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.694,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 11.383,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 22.564,02 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.680,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 56.583,08 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.908,41 Dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 18 Şubat altın yükselecek mi?

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki belirsizlikleri, altına olan talebi artırıyor. Bu durum, altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Spot altın fiyatı, %0,6 artışla ons başına 2.914,75 dolara yükseldi.

Önde gelen finans kuruluşlarından Goldman Sachs, yıl sonu için altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2025 yıl sonu için altın fiyatının ons başına 3.100 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu artışın temel nedeni olarak, merkez bankalarının artan altın talebi gösteriliyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 18 Şubat altın yükselecek mi?
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