CANLI ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne? 7 Eylül altın ne kadar?

7 Eylül tarihinde altın fiyatları merakla takip ediliyor. Yatırımcılar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne olduğunu araştırıyor. Canlı altın fiyatları ve güncel altın piyasası hakkında detaylar haberimizde.

Güncel altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırım için altın tercih eden vatandaşlar tarafından altın fiyatları araştırılmaktadır. Bugün çeyrek ve gram altın kaç TL üzerinden işlem görüyor merak konusu oldu. Arama motorlarında çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve cumhuriyet altın için alış satış fiyatları sorgulatılıyor. Peki, Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne? 7 Eylül altın ne kadar? Detaylar haberimizde...

CANLI ALTIN FİYATLARI!

Güne yükselişle başlamayan gram altın 1.655 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.720 lira, Cumhuriyet altını da 10.980 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN, GRAM ALTIN FİYATLARI NE?

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,40 altında 1.652,50 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 1.655 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.720 lira, Cumhuriyet altını da 10.980 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.917,0 dolardan işlem görüyor.