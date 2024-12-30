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CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 30 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 30 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 30 Aralık güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 30 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, 30 Aralık Pazartesi günü 2 bin 974 liradan, çeyrek altın 4 bin 862 liradan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Alış: 2.973,6730

Satış: 2.974,1610

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 4.758,0000

Satış: 4.862,6600

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 19.032,4600

Satış: 19.392,0600

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 19.329,00

Satış: 19.683,00

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 9.488,36

Satış: 9.727,91

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