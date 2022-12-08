Çankırı TOKİ kura çekimi CANLI izle TOKİ Çankırı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ilk evim, ilk iş yerim projesinde kura çekimi devam ediyor. TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları ile 2+1 3+1 konutlar hak sahiplerini buluyor. Sosyal konut projesi kuraları her güne iki il olacak şekilde çekilmeye devam ediyor. Peki, TOKİ Çankırı kura sonuçlarını nasıl öğrenilir? Aksaray ve Çankırı TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Çankırı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Çankırı sosyal konut kuraları 8 Aralık 2022 tarihinde; bugün gerçekleşiyor. Kura çekilişi işlemleri üçüncü haftasında yeni illerde devam ediyor. Aksaray ve Çankırı kura çekimi canlı yayın ile takip edilecek. Konutlar bugün sahiplerini bulacak. Peki ,TOKİ Çankırı kura sonuçlarını nasıl öğrenilir? Aksaray ve Çankırı TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Çankırı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekişişini canlı izle...

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ ÇANKIRI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Çankırı kura sonuçları kura çekiminin hemen ardından ilan edilecek. TOKİ Çankırı kura çekilişine başvuru yapan vatandaşlar TC kimlik numaraları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bartın kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz

AKSARAY VE ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aksaray TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 8 Aralık 2022 Perşembe günü olarak duyuruldu. Aksaray kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.

TOKİ ÇANKIRI PROJELERİ ŞÖYLE;