Çankırı su kesintisi: Çankırı'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Temmuz Çankırı su kesintisi listesi!

Çankırı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta.16 Temmuz günü Çankırı'da su kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu. Çerkeş su kesintisi, Eldivan su kesintisi, Ilgaz su kesintisi ve Şabanözü su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte16 Temmuz Çankırı su kesintisi saatleri...

Çankırı su kesintisi olan yerler yayınlandı. Çankırı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta.16 Temmuz günü Çankırı'da su kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu. Çerkeş su kesintisi, Eldivan su kesintisi, Ilgaz su kesintisi ve Şabanözü su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte16 Temmuz Çankırı su kesintisi saatleri haberimizde...

16 TEMMUZ ÇANKIRI SU KESİNTİLERİ

Güncel Çankırı su kesintileri için ÇANKIRI SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki Çankırı su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çankırı Belediyesi herhangi bir arıza durumunda Su Kesintisi Çağrı Merkezi hattı olan Alo 185 ile iletişime geçmenizi öneriyor.