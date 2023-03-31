Çankırı Posta Kodu kaçtır? Çankırı ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Çankırı'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Çankırı Posta Kodu kaç? Çankırı ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Çankırı'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Çankırı ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin ( Çankırı ) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Çankırı ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Çankırı'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Çankırı'nın posta kodu 18000'dır. Çankırı'nın tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Çankırı posta kodu : 18000
- Atkaracalar posta kodu : 18310
- Bayramören posta kodu : 18320
- Çankırı Merkez posta kodu : 18100
- Çerkeş posta kodu : 18600
- Eldivan posta kodu : 18700
- Ilgaz posta kodu : 18400
- Kızılırmak posta kodu : 18280
- Korgun posta kodu : 18260
- Kurşunlu posta kodu : 18300
- Orta posta kodu : 18800
- Şabanözü posta kodu : 18650
- Yapraklı posta kodu : 18900