Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Çankırı'da yaşanan hava koşulları nedeniyle 16 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi merak edildi. 16 Aralık Pazartesigünü için ise henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'da okul yok mu?

METEOROLOJİ UYARDI

Marmara Bölgesinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Marmara Bölgesinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; 15.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kıyı Ege'de Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (15.12.2024 Pazar) İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kıyı Ege'de Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (15.12.2024 Pazar) İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇANKIRI OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olup olmadığına yönelik henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.